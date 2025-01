Brände in Los Angeles: Jimmy Kimmel eröffnet Spendenzentrum

Jimmy Kimmel (57) unterstützt die Opfer der Waldbrände in Los Angeles. Gemeinsam mit dem Team seiner Talkshow «Jimmy Kimmel Live!» (seit 2003, auf ABC) gründete er ein Spendenzentrum – das verkündete der Moderator am Montag auf der Instagram–Seite der Show und auf seinem eigenen Profil. «Wenn Sie den von den Bränden Betroffenen helfen möchten, haben wir ein Spendenzentrum in unserem Studio in Hollywood eingerichtet. Wir werden schnell die wichtigsten Dinge an diejenigen verteilen, die sie brauchen», schrieb Kimmel zu dem Beitrag und bedankte sich für die Unterstützung.