Brände in Los Angeles: Oscars 2025 im Zeichen von Widerstandsfähigkeit

In den letzten Tagen hat es auch Kritik gegeben, dass Shows wie die Oscars stattfinden sollen, während tausende Menschen ihr Zuhause verloren haben. Auf der Social–Media–Plattform Threads erklärte Autor und Horrorlegende Stephen King (77) etwa, dass er verstehe, «was ihr über die Oscars sagt, dass sie eine Feier des Lebens sind, und dass die Show weitergehen muss, bla, bla, bla und so weiter und so fort». Dies mache einen gewissen Sinn, aber für ihn fühle es sich immer noch so an, «als würde Nero Geige spielen, während Rom brennt. Oder in diesem Fall, schicke Klamotten tragen, während L.A. brennt.»