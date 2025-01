Brände in Los Angeles: Wie Angelina Jolie und ihre Kinder helfen

Feuerwehrleute besuchen und Lebensmittel verteilen

«Ihre Kinder fragen nach, was gebraucht wird, und helfen mit», sagte eine Quelle aus Jolies Umfeld demnach am Montag (13.1.) über Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (16). «Sie war bei den Feuerwehrleuten im Rose Bowl und steht dem Team von World Central Kitchen sehr nahe.» Bereits am Donnerstagabend – zwei Tage nach Ausbruch der Brände – wurde die Schauspielerin mit ihrem Sohn Knox vor einem Supermarkt dabei fotografiert, wie sie kiloweise Vorräte ins Auto hievten.