Brasilianische Musiklegende Sérgio Mendes ist tot

Weitere grosse Erfolge hatte er mit «The Fool on the Hill» (1968) oder «Never Gonna Let You Go» (1983). Zuletzt veröffentlichte Mendes 2020 sein Album «In the Key of Joy». Für sein Album «Brasileiro» wurde Mendes 1993 mit einem Grammy ausgezeichnet, zudem 2005 bei den Latin Grammy Awards für sein Lebenswerk. 2011 war er mit «Real in Rio» aus dem Animationsfilm «Rio» für einen Oscar als «Bester originaler Song» nominiert.