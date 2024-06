«Breaking Bad»-Schurke Giancarlo Esposito landet im Marvel-Universum

Die Titelfigur wird in dem Streifen zudem erstmals nicht mehr von Chris Evans (42) verkörpert, der als «Cap» bislang in allen «Avengers»–Filmen sowie den Solo–Auftritten die Welt rettete. An seiner Stelle, wie es in «Avengers: Endgame» sowie der Disney+–Serie «The Falcon and the Winter Soldier» thematisiert wurde, übernimmt der Held Sam Wilson (Anthony Mackie, 45) den symbolträchtigen Schild.