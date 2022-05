Bremen-«Tatort» ohne Dar Salim: Kehrt Ermittler Mads Andersen zurück?

Seit Mai 2021 ist das neue «Tatort»-Team aus Bremen im Einsatz. Doch bereits beim dritten Film seit Neustart fehlt der männliche Part an der Seite von Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 33) und Linda Selb (Luise Wolfram, 34): Der dänische Schauspieler Dar Salim (44), der bislang zwei Mal den Ermittler Mads Andersen mimte, war in «Liebeswut» nicht zu sehen. Im Film wird dessen Abstinenz mit einem kurzen Nebensatz erklärt: Der Polizist müsse in seiner Heimat Dänemark einen Fall klären. Warum war Salim nicht dabei? Und kommt er bald zurück?