Brendan Fraser ergattert Rolle als Dwight D. Eisenhower in D-Day-Film

Holt er sich damit den nächsten Oscar? Preisträger Brendan Fraser (55) übernimmt in seinem neuen Film die Rolle des späteren US–Präsidenten Dwight D. Eisenhower (1890–1969), als der im Zweiten Weltkrieg Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Westeuropa war. Der amerikanisch–kanadische Schauspieler wird in dem Film «Pressure» die Hauptrolle übernehmen, wie die Produktionsfirmen Studiocanal und Working Title gemäss Branchendienst «Deadline» mitgeteilt haben.