Schauspielerin schreibt Geschichte

Brendan Fraser und Michelle Yeoh erhalten Hauptdarsteller-Oscars

Die begehrten Oscars in den Hauptdarsteller-Kategorien gingen in diesem Jahr an Brendan Fraser und Michelle Yeoh. Mit ihren Leistungen in «The Whale» und «Everything Everywhere All at Once» konnten sie sowohl das Publikum als auch die Academy überzeugen.