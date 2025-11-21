Brendan Fraser verrät Details zum vierten «Mumie»-Film

Brendan Fraser (56) kehrt für «Die Mumie 4» zurück – und verspricht genau den Film, den Fans seit zwei Jahrzehnten sehen wollen. In einem Interview mit der «Associated Press» machte Fraser eine bemerkenswerte Enthüllung: «Der Film, den ich machen wollte, wurde nie gedreht.»
Der Schauspieler bezog sich dabei auf «Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers» aus dem Jahr 2008. Die Entscheidung, die Handlung damals nach China zu verlegen, hatte weniger mit kreativen Überlegungen zu tun: «NBC hatte damals die Rechte zur Übertragung der Olympischen Spiele. Also haben sie zwei und zwei zusammengezählt, und wir gingen nach China.» Die Olympischen Sommerspiele 2008 wurden vom 8. bis zum 24. August 2008 hauptsächlich in der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen.
Obwohl die Dreharbeiten in Shanghai eine grossartige Erfahrung waren und Fraser stolz auf den dritten Teil ist, entsprach dieser nicht seiner Vision. «Wir haben mit einer anderen Crew unser Bestes gegeben», so der Oscarpreisträger.
Vierter Film in Arbeit
«Der Film, den ich machen wollte, kommt jetzt», verkündete Fraser. «Ich habe 20 Jahre auf diesen Anruf gewartet. Es ist Zeit, den Fans zu geben, was sie wollen.» Medienberichten zufolge entwickelt Universal einen vierten «Mumie»–Film mit Fraser in der Hauptrolle. Die Regie übernimmt das Duo Matt Bettinelli–Olpin und Tyler Gillett (Radio Silence), bekannt für «Ready or Not» und die jüngsten «Scream»–Filme. Das Drehbuch stammt von David Coggeshall.
Besonders erfreulich: Auch Rachel Weisz (55) kehrt zum Franchise zurück. Die Oscarpreisträgerin spielte in den ersten beiden Filmen an Frasers Seite seine Partnerin Evelyn O'Connell, fehlte jedoch beim dritten Teil. Statt Weisz übernahm damals Maria Bello (58) die weibliche Hauptrolle.
Nach dem schlecht bewerteten dritten Teil versuchte Universal 2017 einen Neustart mit Tom Cruise (63), der jedoch floppte. Ein Kinostart für den neuen «Mumie»–Film ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.