Brendan Fraser verrät Details zum vierten «Mumie»-Film

Der Schauspieler bezog sich dabei auf «Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers» aus dem Jahr 2008. Die Entscheidung, die Handlung damals nach China zu verlegen, hatte weniger mit kreativen Überlegungen zu tun: «NBC hatte damals die Rechte zur Übertragung der Olympischen Spiele. Also haben sie zwei und zwei zusammengezählt, und wir gingen nach China.» Die Olympischen Sommerspiele 2008 wurden vom 8. bis zum 24. August 2008 hauptsächlich in der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen.