«Brennpunkt» und mehr: Programmänderungen nach Wahl von Friedrich Merz

«Brennpunkt» im Ersten

Schon am Nachmittag begleitete das Erste ab 15:00 Uhr mit einem zweistündigen «Tagesschau extra» die brisanten Ereignisse in Berlin. Im Anschluss an die «Tagesschau» ist nun zur Primetime ein rund 25–minütiger «Brennpunkt» geplant. Moderiert wird «Brennpunkt: Das Drama um die Kanzlerwahl» von Markus Preiss (47). Die ursprünglich für diese Sendezeit angekündigte Sendung «Farbe bekennen», in der sich Friedrich Merz den Fragen von Preiss stellen wollte, entfällt.