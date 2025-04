«Brennpunkt» und mehr: Programmänderungen zum Tod von Papst Franziskus

Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren verstorben. «Heute Morgen um 07:35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt», hatte Kardinal Kevin Farrell am Ostermontag mitgeteilt. Der Papst hatte einen mehrwöchigen Aufenthalt in der Gemelli–Klinik in Rom hinter sich. Er wurde seit Mitte Februar aufgrund einer Bronchitis, später wegen einer beidseitigen Lungenentzündung und einer polymikrobiellen Infektion behandelt und nach 38 Tagen entlassen. Am Sonntag konnte er noch an der Ostermesse im Vatikan teilnehmen und den Segen «Urbi et Orbi» spenden.