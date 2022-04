Brian May: Taylor Hawkins' Tod hat ihn «richtig durchgeschüttelt»

Hawkins arbeitete mit May an dessen zweitem Soloalbum aus dem Jahr 1998, nachdem Drummer Cozy Powell (1947-1998) bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. «Als ich Cozy verlor, war das ein Schock für mich, nachdem ich Jahre zuvor bereits Freddie [Mercury, Anm.d.Red.] verloren hatte», erzählt May weiter. «Und in jenem Moment half mir Taylor, er spielte auf dem Song ‹Cyborg›. Er war damals gerade erst zu den Foo Fighters gestossen. Er hatte diese unglaubliche Energie.» Für May sei es nur schwer zu fassen gewesen, «dass er gestorben ist, während ich gerade dabei war, dieses Album neu abzumischen. In meinen Gedanken ist er immer noch lebendig, voller Energie».