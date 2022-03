«Bridgerton» bis «Moon Knight»: Die Serien-Tipps im März

Netflix

Zu Beginn des neuen Monats (4. März) startet bei Netflix zunächst die Thriller-Serie «Ein Teil von ihr» mit Charaktermimin Toni Collette (49): Die Story: «In einem verschlafenen Nest in Georgia setzt ein plötzlicher Gewaltausbruch für die 30-jährige Andy Oliver (Bella Heathcote, 34) und ihre Mutter Laura (Collette) eine unerwartete Kette von Ereignissen in Gang. In ihrer verzweifelten Suche nach der Wahrheit reist Andy quer durch Amerika und gerät in immer grössere Gefahr, je tiefer sie in die dunklen Geheimnisse ihrer Familie vordringt.»