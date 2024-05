«Bridgerton» bleibt auf Erfolgskurs

Nach der Veröffentlichung von Teil eins der dritten Staffel am 16. Mai thront Shonda Rhimes' (54) «Bridgerton» laut Netflix die zweite Woche in Folge auf dem ersten Platz der englischen Streamingserien: mit weiteren 25,3 Millionen Aufrufe in sieben Tagen. Die Erfolgsserie, die von den Bestsellern von Julia Quinn (54) inspiriert ist und die Geschwister der Familie Bridgerton in der britischen High Society in London im frühen 19. Jahrhundert auf der Suche nach der grossen Liebe begleitet, bricht weiterhin Rekorde.