«Bridgerton»: Darum dreht sich Staffel drei

Die Stars von Staffel drei

Phoebe Dynevor alias Daphne deutete bereits an, dass ihre Figur in der kommenden dritten Staffel von «Bridgerton» nicht zurückkehren wird. Während sie in Staffel eins noch im Mittelpunkt stand, war sie in Teil zwei nur eine Nebenfigur. In einem Interview mit «Screen Rant» sagte die Schauspielerin über Daphnes mögliche Abenteuer in den neuen Folgen: «Leider nicht in der dritten Staffel. Möglicherweise in der Zukunft. Aber auf die dritte Staffel bin ich als Zuschauer einfach nur gespannt.» Bei «Variety» fügte sie hinzu: «Nun, ich habe meine zwei Staffeln hinter mir.» Weiter erklärte sie: «Ich habe getan, was ich mit der Figur tun wollte, und sie hatte eine tolle Entwicklung. Wenn sie mich in der Zukunft fragen, wer weiss?»