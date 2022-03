«Bridgerton»: Das verrät der neue Trailer zur zweiten Staffel

Zwischen zwei Schwestern

Anthony verdreht auf seiner Suche nämlich nicht nur Edwina Sharma (Charithra Chandran, 25) den Kopf, sondern auch ihrer älteren Schwester Kate (Simone Ashley, 26) zu der er Gefühle aufbaut - was ihn selbst in eine unangenehme Position bringt. «Meine Ehre hängt an einem seidenen Faden, der mit jeder Sekunde, die ich in ihrer Nähe verbringe, dünner wird», zeigt er sich geradezu verzweifelt. Lebensrat bekommt er unter anderem von seiner Schwester, Phoebe Dynevor (26) alias Daphne Bridgerton, die die Hauptrolle der ersten Staffel spielte.