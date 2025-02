«Bridgerton»: Diese Serien versüssen die Wartezeit auf Staffel vier

Die Story von «Queen Charlotte» spielt auf zwei Zeitebenen. Die Handlung der ersten findet 1761 statt, die zweite 1817, also in derselben Zeitlinie wie «Bridgerton». Wie in der Mutterserie verkörpert Golda Rosheuvel (54) die ältere Charlotte. Die junge Prinzessin spielt India Amarteifio (23). «Queen Charlotte» stammt wie die Vorlage von Showrunnerin Shonda Rhimes (55) und bietet ebenfalls Drama pur plus einen selbstbewusst freien Blick auf die Geschichte.