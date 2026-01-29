«Bridgerton» ist zurück: Das Liebeskarussell dreht sich wieder

Das ist durchaus neu in der Welt von «Bridgerton», waren doch zuvor alle Verbindungen der titelgebenden Familie standesgemäss. Der Handlungsstrang um das Hausmädchen Sophie tut der Netflix–Serie durchaus gut. Denn auch wenn «Bridgerton» in einer Welt ohne Rassismus spielt, ist Klassendenken hier allgegenwärtig. Durch Sophie gelingt Benedict jedoch nun auch der Blick über den Tellerrand seines Standes.