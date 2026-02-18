«Bridgerton»-Maskenball: Yerin Ha und Luke Thompson setzen auf Eleganz

Ob sie ein Paar werden, entscheidet sich allerdings erst im zweiten Teil der Staffel. Ein Trailer deutet bereits auf Benedicts inneren Konflikt hin. «Ich habe genug von den Anforderungen der Gesellschaft!», erklärt er darin. Wird er sich für seine grosse Liebe entscheiden oder den Erwartungen seiner Familie folgen und sich für eine standesgemässe Partnerschaft entscheiden?