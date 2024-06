«Bridgerton»: Mit wem geht es in Staffel vier weiter?

Einen grossen Entwurf für die «Bridgerton»–Geschwister gibt es offenbar bereits: Produzentin Shonda Rhimes (54) sagte vor Staffel drei zu «Variety»: «Ich habe einen sehr genauen Plan, wohin wir in jeder Staffel gehen – wer in welcher ist. Denn man muss wirklich anfangen, die anderen Geschwister und was mit ihnen passiert einzubauen, um sie in die nächste Staffel zu bringen. Wir haben wirklich darüber gesprochen, ich glaube, bis zur 6. oder 7 Staffel.» Rhimes plant nach wie vor, alle acht «Bridgerton»–Bücher zu adaptieren.