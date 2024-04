«Bridgerton»: Nicola Coughlan lag auch ohne Kamera nackt neben Co-Star

Luke Newton: «Ich bin wirklich froh, dass wir das zusammen erleben durften»

«Es ist ein Beweis dafür, dass wir einfach an einem Punkt angelangt waren, an dem wir uns so wohl miteinander fühlten. Wir hatten gerade die grosse Sexszene beendet, die intensivste und aufwändigste.... und wir fühlten uns einfach erleichtert», beschreibt Coughlan die Dreharbeiten zur Netflix–Show. Bei dem nackten Faulenzen mit ihrem Co–Star hätten zudem auch logistische Überlegungen eine Rolle gespielt. Denn die Schauspieler hätten zu diesem Zeitpunkt eine winzige Menge «nicht einmal echter Kleidung» getragen. Wären sie daher aufgestanden, statt nebeneinander nackt unter einer Bettdecke zu liegen, hätten sie sich vor der Crew zur Schau stellen müssen, so Coughlan.