«Bridgerton»: So geht es für Daphne ohne ihren Herzog weiter

Regé-Jean Page (34) wird nicht mehr als Simon Basset, Duke of Hastings, in der Netflix-Serie «Bridgerton» dabei sein. Seine Figur offenbar schon. Am 25. März startet die Erfolgsshow in die zweite Staffel. Simons Ehefrau, Herzogin Daphne (Phoebe Dynevor, 26), wird dann ihrem Bruder zur Seite stehen.