«Bridgerton»: So reagierte Nicola Coughlans Mutter auf Sex-Szenen

In der zurückliegenden dritten «Bridgerton»–Staffel stand die irische Darstellerin Nicola Coughlan (37) ganz im Mittelpunkt der Geschichte. Schliesslich kam die von ihr gespielte Figur Penelope im Lauf der neuen Episoden Luke Newtons (31) Colin Bridgerton näher, was auch zu einigen denkwürdigen Liebes– und Sex–Szenen führte. Für ihr Spiel wurde Coughlan von der weltweiten «Bridgerton»–Fangemeinde gefeiert. Nur eine Person fand daran ganz offenbar kein Gefallen: ihre Mutter. Das verriet die 37–Jährige vor wenigen Tagen laut «London Evening Standard» in der «Graham Norton Show».