«Bridgerton»: Staffel drei dreht sich um Lady Whistledowns Liebesleben

Gut möglich aber, dass er in einer späteren Staffel auf Liebessuche gehen darf, wie schon Showrunnerin Shonda Rhimes (52) andeutete: «Es gibt acht Bridgerton-Geschwister, also gibt es acht Bücher. Wir planen auf jeden Fall, jeder ihrer Liebesgeschichten zu folgen», sagte sie «Entertainment Tonight». Nur eben nicht zwangsläufig in der gleichen Reihenfolge, wie sich nun bewahrheitet hat.