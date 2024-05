«Bridgerton»-Staffel drei ist da: Der Style von Nicola Coughlan

High–Fashion trifft nachhaltige Mode

Die 37–jährige Irin hat sich in der Vergangenheit nicht nur durch ihre Rollen in «Bridgerton» und «Derry Girls» einen Namen gemacht, sondern auch durch ihren unverwechselbaren Modegeschmack. Zusammen mit ihrer Stylistin Aimée Croysdill (35) präsentiert sie in der Regel einen einzigartigen Mix aus High–End–Designs und nachhaltiger Mode. Auf ihren Social–Media–Kanälen teilt Coughlan regelmässig ihre raffinierten Outfits, die von etablierten Designern bis hin zu kleineren, nachhaltig orientierten Marken reichen.