«Bridgerton» Staffel fünf: Netflix gibt drei Neuzugänge bekannt

Darum geht es in Staffel fünf

Die fünfte Staffel der Erfolgsserie wird derzeit in der Nähe von London gedreht, ein Startdatum ist bislang nicht bekannt. Die Handlung dreht sich um Francesca Bridgerton (Hannah Dodd, 30) und Michaela Stirling – das erste gleichgeschlechtliche Paar, das in der Serie in den Fokus rückt. Einem ersten Teaser zufolge spielen die neuen Folgen zwei Jahre nach dem Tod von John Stirling. Seine Witwe Francesca kehrt auf den Hochzeitsmarkt zurück. Plötzlich verändert sich alles, als Johns Cousine Michaela Stirling mehr als nur eine Bekannte für sie wird.