«Bridgerton»-Star Simone Ashley hat es nach Trennung «nicht eilig»

Simone Ashley hat es «nicht eilig», einen neuen Partner zu finden

In einem aktuellen Interview mit «People»–Magazin verriet die 29–Jährige zudem, wie sie sich ihren zukünftigen Partner vorstelle. «Ich suche jemanden, der so selbstbewusst ist und wirklich bereit ist, ein offenes Herz zu haben, so wie ich. Und ich glaube, so jemand ist schwer zu finden.» Aus diesem Grund habe sie es «nicht eilig». Stattdessen wolle sie sich «die Zeit nehmen, die richtige Person für mich zu finden und an mir selbst zu arbeiten – zu wachsen und mich auf meine Arbeit zu konzentrieren».