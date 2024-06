«Bridgerton»-Star Simone Ashley trifft auf Fürst Albert II. von Monaco

Kaum eine andere Netflix–Serie ist gerade so in aller Munde wie «Bridgerton». Nach der Veröffentlichung des zweiten Teils der nunmehr dritten Staffel hat Schauspielerin Simone Ashley (29), die die Rolle der Kate Bridgerton spielt, sich am Freitag beim 63. Monte–Carlo Television Festival gezeigt, zudem auch Fürst Albert II. von Monaco (65) zugegen war. Die beiden begrüssten sich strahlend auf dem blauen Teppich.