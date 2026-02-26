«Bridgerton»-Stars: Das macht Francesca und Johns Liebe besonders

Francesca und Johns Liebe und Ehe wirken anders als viele andere Beziehungen in «Bridgerton». Ein wenig weniger leidenschaftlich. Was macht ihre Liebe für Sie besonders?

Dodd: Ich finde, das ist ein sehr realistischer Blick auf Beziehungen. Die Serie feiert Liebe und Romantik – aber oft sieht man vor allem den Weg bis zur Hochzeit, und danach ist die Geschichte praktisch abgeschlossen. Hier ist es schön zu zeigen, wie Ehe tatsächlich aussieht: dass man sich jeden Tag wieder füreinander entscheidet. Zwischen den beiden fehlt nichts. Da ist sehr viel Liebe. Sie arbeiten einfach an Dingen, lernen sich weiter kennen und leben nun zusammen.