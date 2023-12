«Bridgerton»: Starttermin für die dritte Staffel steht fest

«Ich habe wirklich das Gefühl, dass jetzt die Zeit von Colin und Penelope gekommen ist. Da wir diese beiden Schauspieler seit Staffel eins auf unseren Bildschirmen sehen, haben wir schon ein wenig in sie investiert», erklärte die neue Showrunnerin Jess Brownell schon vor geraumer Zeit «Variety». In der zweiten Staffel habe es Augenblicke gegeben, in denen Colin fast gemerkt hat, dass Penelope etwas für ihn empfindet. «Anstatt diese Dynamik auf der Stelle treten zu lassen, wollten wir sie in ihrer Staffel ausbauen», so Brownell.