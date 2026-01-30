«Bridgerton» und mehr: Die Serien-Highlights im Februar

Findet auch Benedict Bridgerton sein Glück vor dem Traualtar? Überlebt die Menschheit den Angriff von Titan X? Und gelingt Bank–Azubi Yusuf die Flucht vor der Polizei? Das erwartet Serienfans im Februar.
«Unfamiliar»: Ab 5. Februar auf Netflix
Die neue, sechsteilige Netflix–Show «Unfamiliar» erzählt eine klassische Spionage–Geschichte, die sich in der Bundeshauptstadt Berlin abspielt. Die ehemaligen Agenten Meret (Susanne Wolff, 52) und Simon (Felix Kramer, 52) betreiben gemeinsam ein Safehouse mitten in Berlin und sichern sich so ihren Lebensunterhalt. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf, als eine brandgefährliche Person aus ihrer Vergangenheit wieder auf der Bildfläche aufkreuzt. Simon und Meret müssen in der Folge um ihr Überleben kämpfen.
Das Agentengenre bietet verlässlich Spannung und Nervenkitzel pur. «Unfamiliar» bildet da keine Ausnahme. Die Serie, die auch in der realen Zentrale des BND in Berlin gedreht wurde, steckt voller Twists, schockierender Tode und packender Wendungen, da nie klar ist, wer wem vertrauen kann.
«Banksters»: Ab 20. Februar auf HBO Max
Das erste deutsche Original des neuen Streamingdienstes HBO Max ist da. «Banksters» erzählt die Geschichte des Bank–Azubis Yusuf (Eren M. Güvercin), dem mehrfacher Bankraub vorgeworfen wird.
Der Trailer zur sechsteiligen Serie verspricht atemlose Spannung und eine Geschichte, in der nichts so ist, wie es zunächst scheint. Auch unter anderem Maria Dragus («Das Weisse Band», 32) und der aus dem Netflix–Erfolg «Dark» bekannte Andreas Pietschmann (56) gehören zum Serien–Cast.
«Bridgerton»: Ab 26. Februar auf Netflix
Auch die neue, vierte «Bridgerton»–Staffel ist, wie für andere Erfolgsserien des Streamingdienstes gewohnt, zweigeteilt auf Netflix erschienen. Nach den ersten vier Folgen aus Season vier startet Ende Februar die zweite Staffelhälfte.
Fans können dann erleben, ob Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 37) und das Dienstmädchen Sophie Baek (Yerin Ha, 28) am Ende zueinander finden werden. Eine fünfte Staffel ist übrigens auch schon offiziell bestätigt. Die romantische Historienserie wird also weitergehen.
«Monarch: Legacy of Monsters»: Ab 27. Februar auf Apple TV
Die aufwendig produzierte Monster–Serie «Monarch: Legacy of Monsters» geht ab dem 27. Februar auf dem Streamingdienst Apple TV in die zweite Runde. Die Serie schliesst an erfolgreiche Kino–Blockbuster der vergangenen Jahre wie «Kong: Skull Island» oder «Godzilla vs. Kong» an. Sie spielt im selben Universum, in dem die Menschheit mittlerweile um die Existenz der Titanen weiss.
Nachdem in Staffel eins zwei Geschwister («Shōgun»–Star Anna Sawai und Ren Watabe) die Verbindung ihrer Familie zur geheimnisvollen Organisation Monarch zu verstehen versuchten, taucht in den neuen Folgen neben Kong auch Titan X auf, eine gewaltige Kreatur, die die Welt aus den Tiefen des Ozeans heimsucht. Auch das Vater–Sohn–Duo Kurt (74) und Wyatt Russell (39) kehrt vor die Kamera zurück.