«Bridgerton» und mehr: Die Serien-Highlights im Mai

«Ein Gentleman in Moskau»: Ab 17. Mai 2024 bei Paramount+

Am 17. Mai startet mit «Ein Gentleman in Moskau» eine überaus sehenswerte Historienserie, in der Ewan McGregor (53) die Hauptrolle spielt. In der Show des Streamingdienstes Paramount+ verkörpert der «Star Wars»– und «Moulin Rouge!»–Star den russischen Aristokraten Graf Alexander Rostow, der nach der Oktoberrevolution des Jahres 1917 für den Rest seines Lebens im Moskauer Hotel Metropol unter Hausarrest gestellt wird. In dem Luxushotel trifft Rostow auf eine Reihe schillernder Charaktere, und erträgt sein schreckliches Schicksal mit Würde.