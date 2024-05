«Bridget Jones 4»: Diese Schauspieler ergänzen den Cast

«Bridget Jones: Mad About the Boy» liefert bekannte Stars der Reihe und Neuzugänge gleichermassen. In dem Streifen, der am Valentinstag 2025 in die Kinos kommen soll, schlüpft Renée Zellweger (55) zum vierten Mal in ihre Paraderolle der Bridget Jones. Auch Hugh Grant (63) als Schürzenjäger Daniel Cleaver wird endlich zurückkommen, ebenso wie Emma Thompson (65). Jetzt verrät «Variety» die weiteren Nebenrollen.