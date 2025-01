«Bridget Jones»-Premiere: Renée Zellweger glänzt in pinker Satinrobe

Der erste Teil «Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück» kam 2001 in die Kinos. Es folgten «Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns» (2004) und «Bridget Jones' Baby» (2016). Der vierte Teil «Bridget Jones – Verrückt nach ihm» (im Original: «Bridget Jones: Mad About The Boy») startet bundesweit am 27. Februar 2025 in den Kinos.