«Bridget Jones - Verrückt nach ihm»: Charmantes Comeback mit Traumcast

Mit «Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück» schuf Renée Zellweger (55) 2001 eine RomCom–Kultfigur. In der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Helen Fielding (67) lernte das Kinopublikum den tollpatschigen Dauer–Single Bridget kennen und lieben. Es folgten die Fortsetzungen «Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns» (2004) sowie «Bridget Jones' Baby» (2016), in denen die Zuschauer Bridgets turbulentes Liebesleben, festgehalten in einem Tagebuch, mitverfolgen konnten. Am Ende von Teil drei schien die Londonerin ihr Liebesglück gefunden zu haben. Im vierten Streich, «Bridget Jones – Verrückt nach ihm» (Kinostart: 27. Februar), werden die Fans jedoch eines Besseren belehrt.