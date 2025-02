«Bridget Jones: Verrückt nach ihm» knackt Rekord in Grossbritannien

Im deutschen Kino bekommt «Bridget Jones» Konkurrenz von Bob Dylan

Das neue Kapitel von «Bridget Jones» war am vergangenen Wochenende in Grossbritannien beliebter als «Captain America: Brave New World». Der neue Marvel–Film dominierte dagegen die Kinokassen in Nordamerika – wo «Bridget Jones» nicht in die Kinos kommt. In Europa ist die Produktion auch 24 Jahre nach dem ersten Teil beliebt: Auch in Polen, den Niederlanden und Norwegen führte «Bridget Jones» die Wochenend–Kinocharts an.