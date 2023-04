Schritt 2: Den Text selbst durchdenken

Bei längeren und kreativen Texten geht man am besten nach dem Prinzip vor, den Inhalt selbst zu planen und ihn in Abschnitte einzuteilen. Dazu benötigt ChatGPT möglichst klare Anweisungen zu den Punkten, über die es schreiben soll. Den Auftrag für die einzelnen Abschnitte verfasst man daher am besten in kurzen Sätzen oder Stichpunkten.