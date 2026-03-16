Brigitte Bardot fehlt beim Oscar-Gedenken

Dass die drei in erster Linie für ihre TV–Rollen bekannt sind, mag als Argument der Academy gelten. Doch der Grossteil der Übergangenen verfügt über eine relevante Filmografie wie etwa Brigitte Bardot (1934–2025): Die französische Leinwand–Ikone, die das Kino der Nachkriegszeit wie kaum eine andere prägte, sucht man im Segment vergeblich. Auch Robert Carradine (1854–2026), June Lockhart (1925–2025) sowie Bud Cort (1948–2026) – der Hauptdarsteller des Kultfilms «Harold and Maude» – wurden während der Gala nicht gewürdigt.