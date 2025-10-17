Brigitte Bardot offenbar seit mehreren Wochen im Krankenhaus

Die Schauspiel–Ikone machte für ihren Einsatz für die Tiere eine Ausnahme, in dem Interview machte sie sich für die Abschaffung der Hetzjagd stark. «Das ist grauenhaft. Die französische Regierung muss mir nach 50 Jahren unbeantworteter Forderungen endlich diesen Sieg zugestehen.» Und weiter: «Ich glaube, dass ich gewinnen kann. Und letztendlich ist es mein letzter Kampf.»