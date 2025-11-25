Brigitte Bardot wieder im Krankenhaus

Bereits im Oktober hatte die Ikone des französischen Kinos einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich. Damals musste sie sich einer Operation unterziehen. Die Diagnose: eine schwere Erkrankung, wie französische Medien berichten. Nach dem chirurgischen Eingriff verbrachte Bardot zwei Wochen in der Klinik, bevor sie in ihr Anwesen zurückkehren konnte.