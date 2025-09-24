«Brillanter Monolog»: Zahlreiche Stars feiern Jimmy Kimmels Rückkehr

Auch Trump reagierte bereits – und droht

Aber natürlich gibt es auch gegenteilige Stimmen. Allen voran Präsident Trump selbst, der Kimmels Absetzung vergangene Woche noch gefeiert hatte, witterte auf seiner Plattform Truth Social umgehend unlautere Machenschaften: «Ich kann nicht glauben, dass ABC Fake News Jimmy Kimmel seinen Job zurückgegeben hat.» Weil er Kimmel als «illegales Kampagnen»–Sprachrohr der Demokraten wähnt, prüfe er schon die nächste Klage: «Ich denke, wir werden ABC in dieser Hinsicht testen. Als ich sie das letzte Mal verklagt habe, haben sie mir 16 Millionen Dollar gegeben. Das hier klingt noch lukrativer.» Trump und der Sender waren Ende des vergangenen Jahres zu einem Vergleich in Höhe dieser Summe gekommen, nachdem er eine Verleumdungsklage gegen ABC eingereicht hatte.