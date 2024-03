Bringt dieser Nackt-Auftritt Wests Bianca Censori an ihre Grenze?

Für die radikalen, teils obszönen Looks soll derweil Kanye West höchstpersönlich verantwortlich sein. Ein Umstand, der Censoris Vater überhaupt nicht in den Kram passen soll. «Daily Mail» zufolge soll Elia «Leo» Censori (69) überaus geschockt auf den jüngsten Nackt–Auftritt seiner Tochter reagiert haben. «Biancas Vater Leo will sich mit Kanye zusammensetzen und ihn fragen, was er sich dabei denkt, wenn er Bianca wie eine schäbige nackte Trophäe vorführt», so eine der 29–Jährigen nahestehende Quelle.