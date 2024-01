Brit Awards 2024: The Rolling Stones nach langer Zeit wieder nominiert

Raye, Olivia Rodrigo und Dua Lipa mehrfach nominiert

Mit insgesamt sieben Nominierungen hat dieses Jahr Sängerin Raye (26) die meisten Chancen auf die begehrte Trophäe. Fünf Mal könnte Olivia Rodrigo (20) abräumen. Dua Lipa (28) ist in den drei Kategorien «Artist of the Year», «Pop Act» und «Song of the Year» nominiert. In letzterer Sparte konkurrieren Raye und Dua Lipa unter anderem mit Ed Sheeran (32), Calvin Harris (40), Ellie Goulding (37) und Lewis Capaldi (27).