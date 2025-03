Brit Awards 2025: Charli XCX ist die grosse Gewinnerin des Abends

Grosser Starauflauf bei den Brit Awards 2025: Nachdem Promis wie Schauspielerin Millie Bobby Brown (21), Sängerin Sabrina Carpenter (25) und Musiker Lenny Kravitz (60) am 1. März auf dem Red Carpet die Fotografen verzaubert hatten, wurde der wichtigste britische Musikpreis verliehen. Selbst die legendären Beatles waren nominiert, konnten sich in der Kategorie «Song des Jahres» mit «Now And Then» allerdings nicht behaupten. Stattdessen wurden Charli XCX (32) und Billie Eilish (23) für «Guess» ausgezeichnet.