Brit Awards 2026 in Manchester: Olivia Dean räumt vier Preise ab

Zum ersten Mal in der 46–jährigen Geschichte der BRIT Awards fand die Verleihung ausserhalb von London statt. Die brandneue Co–op Live Arena in Manchester bildete die Kulisse für eine Nacht, die ganz im Zeichen einer Künstlerin stand: Olivia Dean (26). Mit insgesamt vier Auszeichnungen (fünf Nominierungen) war sie die unangefochtene Siegerin des Abends und setzte sich in den wichtigsten Kategorien gegen die Crème de la Crème der britischen Musikszene durch.