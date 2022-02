Brit Awards: Adeles glamouröser Auftritt mit auffälligem Ring

Zu den Brit Awards, die am Dienstag in London verliehen wurden, erschien sie in einem tief ausgeschnittenen, langärmeligen Kleid aus schwarzem Seidensamt von Giorgio Armani Privé mit getüpfeltem Tüll am Ausschnitt und einer Schleppe. Das rötliche Haar war zum Seitenscheitel frisiert, sodass die grossen Diamantohrringe gut zur Geltung kamen.