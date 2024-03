Brit Awards: Sängerin Raye triumphiert und sorgt für neuen Rekord

Als beste britische Band wurde Jungle ausgezeichnet, den Preis für die beste internationale Band erhielt Boygenius. US–Sängerin SZA (34) durfte sich über die Auszeichnung als beste internationale Künstlerin freuen. Der Preis für den besten internationalen Song ging an Miley Cyrus (31) mit «Flowers». Casishead siegten in der Kategorie HipHop/Grime/Rap, Calvin Harris (40) in der Dance–Kategorie und Bring Me The Horizon in Alternative/Rock.