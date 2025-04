Britische ESC-Legende Clodagh Rodgers ist gestorben

Clodagh Rodgers, die aus Nordirland stammte, begann ihre Gesangskarriere bereits als Teenagerin und wurde in den späten 1960er Jahren in Grossbritannien landesweit bekannt. 1971 vertrat sie das Vereinigte Königreich beim Eurovision Song Contest in Irland – für den Auftritt erhielt sie als katholische Frau aus Nordirland Todesdrohungen von der IRA, die sie als Verräterin einstuften. Mit ihrem Song «Jack in the Box» belegte Rodgers den vierten Platz hinter Monaco, Spanien und Deutschland.