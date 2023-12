Britische Königsfamilie: Niemand arbeitet mehr als dieser Royal

Deshalb ist Prinzessin Anne so beliebt

Prinzessin Anne belegte den ersten Platz in der Rangliste der am härtesten arbeitenden Royals schon in den vergangenen Jahren. Dieses Jahr übernahm sie dem «The Telegraph»–Bericht zufolge in einer durchschnittlichen Woche zwischen zwölf und 14 Termine. Ihr geschäftigster Monat war der Februar, als sie 57 Auftritte im Dienste des Königshauses hatte, darunter fielen auch ihre Reisen nach Australien und Neuseeland.